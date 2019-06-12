Под небом грозовым

0

О негативных последствиях безвластия в муниципии Кишинёв

Конец весны – начало лета выдались для молдавской столицы, как и для некоторых районов Молдовы, экстремальными в плане погодных условий. Проливные дожди, а в некоторых местах и с градом, нанесли огромный ущерб как сельскохозяйственным посевам, так и инфраструктуре городов и сёл.

Гром грянул…

Крепко досталось и Кишинёву, который при каждом ливне превращается в полноводную реку с многочисленными рукавами-потоками, бегущими по улицам. Если уж в столице власти не могут навести порядок, то что говорить о других городах и сёлах!

Ленты новостей СМИ пестрили кричащими заголовками: «Дождь нанёс колоссальный урон Кишинёву», «Дождь затопил подземный переход», «Дождь размыл асфальт на столичной улице Иона Крянгэ», «Последствия дождя: учащиеся не могут сдавать экзамен из-за отсутствия света»…

Кишинёв действительно на некоторое время превратился в Венецию, только она не очаровывала, как итальянская, а доводила до слёз: льющаяся с потолков квартир кишинёвцев вода из-за дырявых крыш; затопленные улицы, дороги, общественный и частный транспорт, подвалы жилых домов и школ из-за забитой или отсутствующей ливневой канализации. Потоки воды смыли и свежевыложенный асфальт на улице Иона Крянгэ, показав, насколько «качественно» ведутся ремонтные работы в городе. Комментируя этот случай, врио мэра Руслан Кодряну поспешил оправдаться – мол, не надо торопиться с критикой, так как эта дорога ещё в процессе ремонта. Но если бы работы проводились по технологии, разве асфальтовое покрытие разрушилось бы, не продержавшись и пару месяцев?

Однако временный градоначальник не преминул помянуть недобрым словом своего предшественника, экс-мэра-либерала Дорина Киртоакэ. Мол, именно при нём управление городским хозяйством было пущено на самотёк, плохо проводились ремонтные работы дорог, в том числе и улицы Александри, под которой не проложили канализацию, из-за чего потоки воды стекали на улицу Албишоара, затопив десятки автомобилей.

«Кредиты и гранты действующие власти берут не для того, чтобы улучшить инфраструктуру и жизнь граждан, а чтобы самим существовать безбедно».

Взять Быка за берега

Улица Албишоара – вообще отдельный разговор. Её затапливает во время ливней уже многие годы. Одна из причин наводнений – заиленная река Бык. Каждый из претендентов на кресло мэра непременно обещает её почистить и снять проблему, но на этом всё и заканчивается. От реки также страдают люди и хозяйства в Страшенском районе.

В короткий период временного правления Сильвии Раду было громко заявлено о начале подготовки проектной документации для расчистки русла реки Бык, но после того как врио мэра проиграла выборы, об инициативе забыли.

Настала очередь и однопартийца С. Раду, уже экс-премьер-министра Павла Филипа озаботиться состоянием реки. Неделю назад он пообещал её укротить, поэтому поторопил специалистов Минсельхоза разработать проектную документацию и оценку влияния на окружающую среду, которые необходимы для очистки русла протяжённостью в 45 км (21 км в Страшенском районе и 24 – в Кишинёве). По словам П. Филипа, на реализацию этого проекта средства в размере €10 млн готова выделить Румыния.

Но экологи считают, что подобное могут предлагать только не специалисты. Председатель кишинёвской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба сказал, что реализовывать проект ни в коем случае не следует, так как по опыту уже известно, что очистка русла реки приводит к её гибели из-за смены экологии. Да и через 4–5 лет Бык вновь будет заилен, поэтому все эти 10 млн будут потрачены зря.

Кредиты недоверия

Сегодня нужен другой подход, но чиновников, пожалуй, волнуют только деньги. Если страна-соседка обещала дать их на реализацию проекта даром, почему бы не взять! Ведь, как и в случаях с другими проектами, никто финансовые средства в полном объёме вкладывать не собирается. А когда русло Быка через несколько лет вновь заилится, никто уже не сможет посчитать, сколько всего денег было вложено в расчистку и были ли они вообще выделены. Ведь демократической власти нужны были кредиты и гранты не для того, чтобы улучшить инфраструктуру и жизнь граждан, а чтобы самим существовать безбедно.

Анастасия Погодина