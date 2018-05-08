Под крики “Спасибо!” и бурные овации президент наградил ветеранов во время концерта на ПВНС

Глава государства продолжил начатую им же в прошлом году традицию и во время концерта, посвященного Дню Победы, вручил высшие государственные награды ветеранам ВОВ.

В знак высокой признательности и особых заслуг перед государством, существенный вклад в консолидацию ветеранского движения, обширную деятельность в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, а также по случаю 73 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне “Орден Республики” из рук президента получили ветераны: Михаил Блажанов, Анатолий Кондырев, Михаил Геженко, Василий Литвинов, Мирко Сировина, Михаил Таран, Петру Волощук. Вручение наград сопровождалось криками “Спасибо!” и бурными овациями десятков тысяч зрителей концерта, которые собрались на площади Великого национального собрания, несмотря на дождь.

– Спасибо вам большое, что сегодня вечером вы рядом с нами и рядом с нашими дорогими ветеранами, которые обеспечили мирную жизнь на нашей земле. Они пожертвовали всем. Они пошли на лишения, они боролись и воевали за нас с вами, за наших детей, за наше будущее. Мы обязаны это помнить и чтить, передавать это нашим детям и потомкам. Я уверен, что мы будем достойны памяти наших героев, мы обязаны это сделать. Мы обязаны воспитывать поколение так, чтобы они это помнили, – обратился к гражданам Игорь Додон.

Отдельно глава государства поблагодарил ветеранов за их подвиг.

– Низкий вам поклон за всё, что вы сделали для нас! Мы этого никогда не забудем. Несмотря на все попытки переписать и интепретировать историю, мы знаем, мы помним, мы гордимся! Мы знаем, что мы потомки победителей. Мы будем достойными потомками, внуками, правнуками победителей. У нас есть обязательство перед нашими детьми – консолидировать и сохранить нашу страну. Да, сейчас у нас непростые времена. Но разве мы не справимся с этими трудностями? Справимся, потому что у нас есть живые примеры, которые прошли через более сложные трудности. В Молдове 9 мая было, есть и будет Днем Победы. Я это вам обещаю! – сказал президент.

Со словами благодарности к ветеранам обратился и кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан.

– Спасибо огромное за мирное небо над головой, за мир, за то, что мы можем радоваться жизни. День Победы – это праздник, который объединяет нас всех, вне зависимости от национальности, возраста или политической принадлежности. Вечная память тем, кого больше нет среди нас. Долгих лет жизни вам и здоровья, – сказал он.