Под Кантемиром перевернулся грузовик: спасатели вызволяли зажатого в кабине водителя (ФОТО)

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Вчера, 1 августа, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Кантемирского района произвели операцию по вызволению человека после ДТП.

По данным пресс-службы ГИЧС, звонок в Службу 112 поступил в 13.39. Инцидент произошёл на трассе R37, у въезда в село Купорань Кантемирского района. Грузовик марки IVECO, который перевозил строительные материалы, вылетел с трассы и перевернулся. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что водитель грузовика оказался зажатым в повреждённой кабине. Сотрудникам ГИЧС удалось в кратчайшие сроки вызволить человека.

35-летний мужчина получил различные травмы и был доставлен в районную больницу. Причина и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Стоит отметить, что за последние 24 часа спасатели ГИЧС оказали помощь в 42 чрезвычайных ситуациях.