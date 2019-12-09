“Под кайфом” и без прав: автоледи пыталась подкупить патрульных

“Под кайфом” и без прав: автоледи пыталась подкупить патрульных

В ночь на 8 декабря на улице Митрополита Дософтей патрульные инспекторы заметили автомобиль Peugeot, который подозрительно передвигался.

За рулём находилась 23-летняя женщина. Во время беседы с инспекторами водитель вела себя неадекватно и явно находилась в состоянии наркотического опьянения.

Во время проверок из её кошелька выпал пакет с коричневым веществом. Также было установлено, что у женщины не было водительских прав.

Чтобы избежать наказания, нарушительница попыталась подкупить инспекторов. В итоге она намеренно бросила денежные банкноты в патрульную машину.

Водителя доставили в Республиканский наркологический диспансер. Анализ подтвердил наличие в организме женщины наркотических веществ. За совершенные деяния нарушительнице предстоит ответить перед законом.

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