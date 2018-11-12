Под Кагулом перевернулся грузовик с семенами подсолнуха (ВИДЕО)

Грузовик, перевозивший 25 тонн семян подсолнуха, сошёл с трассы и вылетел в кювет недалеко от села Тартаул де Салчие в Кагульском районе. Инцидент произошёл вчера около 21:13.

На место происшествия прибыли эксперты Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), которые установили, что 59-летний водитель получил различные травмы. Мужчину отправили в больницу для оказания медицинской помощи.

Спасательная команда выполнила работы по очистке дороги от семян. Обстоятельства и причины аварии выясняются.