Под Кагулом перевернулся грузовик с семенами подсолнуха (ВИДЕО)

Под Кагулом перевернулся грузовик с семенами подсолнуха (ВИДЕО)

Грузовик, перевозивший 25 тонн семян подсолнуха, сошёл с трассы и вылетел в кювет недалеко от села Тартаул де Салчие в Кагульском районе. Инцидент произошёл вчера около 21:13.

На место происшествия прибыли эксперты Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), которые установили, что 59-летний водитель получил различные травмы. Мужчину отправили в больницу для оказания медицинской помощи.

Спасательная команда выполнила работы по очистке дороги от семян. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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