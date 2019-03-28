Под эгидой президента в Молдове во второй раз пройдёт масштабное спортивное мероприятие «Hai Haiduci!» (ФОТО, ВИДЕО)

Под эгидой президента в Молдове во второй раз пройдёт масштабное спортивное мероприятие «Hai Haiduci!» (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон созвал сегодня рабочее заседание по организации спортивного мероприятия «Hai Haiduci!», которое пройдет второй год подряд под эгидой главы государства и будет составной частью мероприятий в рамках Года семьи. Это событие состоится 20-21 апреля текущего года будет организовано Благотворительным фондом «Din suflet» в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову» в партнерстве со Спортивным клубом «Sporter».

«Hai Haiduci!» – это спортивное мероприятие на пересеченной местности, в котором примут участие около 600 спортсменов-любителей и профессионалов из Молдовы и из-за рубежа. В рамках мероприятия будет организован не только забег, но и велозаезд, при этом соревнования пройдут в самом сердце лесного массива Кодры. Велозаезд и забег стартуют в Этнокультурном комплексе Vatra на дистанциях в 8, 16 и 30 км, до Дуба Штефана Великого, который находится вблизи села Кэприяна.

Программа мероприятия включает также различные спортивные конкурсы, огненное и магическое шоу, развлечения для детей и многое другое. Также в рамках мероприятия состоится концерт с участием местных звезд.

Напомним, что 2019 год указом президента объявлен в Республике Молдова Годом семьи. В связи с этим начата реализация плана мероприятий по поддержке и продвижению института семьи, включая десятки различных событий местного и национального масштаба.

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