Под эгидой президента в Молдове во второй раз пройдёт масштабное спортивное мероприятие «Hai Haiduci!» (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон созвал сегодня рабочее заседание по организации спортивного мероприятия «Hai Haiduci!», которое пройдет второй год подряд под эгидой главы государства и будет составной частью мероприятий в рамках Года семьи. Это событие состоится 20-21 апреля текущего года будет организовано Благотворительным фондом «Din suflet» в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову» в партнерстве со Спортивным клубом «Sporter».

«Hai Haiduci!» – это спортивное мероприятие на пересеченной местности, в котором примут участие около 600 спортсменов-любителей и профессионалов из Молдовы и из-за рубежа. В рамках мероприятия будет организован не только забег, но и велозаезд, при этом соревнования пройдут в самом сердце лесного массива Кодры. Велозаезд и забег стартуют в Этнокультурном комплексе Vatra на дистанциях в 8, 16 и 30 км, до Дуба Штефана Великого, который находится вблизи села Кэприяна.

Программа мероприятия включает также различные спортивные конкурсы, огненное и магическое шоу, развлечения для детей и многое другое. Также в рамках мероприятия состоится концерт с участием местных звезд.

Напомним, что 2019 год указом президента объявлен в Республике Молдова Годом семьи. В связи с этим начата реализация плана мероприятий по поддержке и продвижению института семьи, включая десятки различных событий местного и национального масштаба.