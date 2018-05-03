Под эгидой президента в Кишиневе и Бельцах пройдет традиционный Фестиваль семьи

Под эгидой президента в Кишиневе и Бельцах пройдет традиционный Фестиваль семьи

Он состоится в молдавской столице 12 мая, а в северной – 13, и будет приурочен к Международному дню семьи. 

– Приглашаю всех на это культурное событие, которое включает в себя развлекательную программу как для детей, так и для взрослых. Цель мероприятия – продвижение традиционных семейных ценностей, – отметил президент. 

Он также подчеркнул, что в продолжение Фестиваля семьи вечером 12 мая в Кишиневе на площади Великого национального собрания состоится концерт с участием молдавских звезд и просмотр прямой трансляции из Лиссабона, где будет проходить финал песенного конкурса «Евровидение-2018».

– Мы все вместе будем болеть за участников группы “ДоРеДос”, которые представляют нашу страну на конкурсе, под эгидой Президента Республики Молдова. Отмечу, что известный российский певец Филипп Киркоров лично поддерживает и продвигает группу “ДоРеДос”, а также является автором песни “My Lucky Day”, с которой группа выступает на этом престижном конкурсе.

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