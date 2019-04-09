Под эгидой президента в эти выходные в Кишиневе пройдет чемпионат Европы по мотокроссу (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон посетил сегодня место проведения чемпионата Европы по мотокроссу, который состоится 13-14 апреля в столичном микрорайоне «Скиноаса» под эгидой президента. Глава государства ознакомился с ходом завершающих подготовительных работ и высоко оценил усилия организаторов в лице Федерации мотоспорта Республики Молдова. Игорь Додон выразил удовлетворение тем фактом, что полностью реконструированная трасса соответствует всем мировым стандартам.

– Отмечу, что в нашей стране впервые пройдет чемпионат Европы по мотокроссу среди юниоров в категории мотоциклов с объемом двигателя от 65 до 85 куб. см. В соревновании примут участие представители Республики Молдова, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Греции, Израиля, Кипра, Македонии, Румынии, Украины, Хорватии и Черногории. Кроме того, в рамках этих соревнований пройдет первый этап чемпионата Молдовы в этой же категории мотоциклов, первый этап чемпионата Балкан и традиционный молдавский чемпионат «Кубок Гагарина», – отметил президент на своей странице в соцсети.

По его словам, сегодня также была обсуждена возможность проведения в Молдове чемпионата мира по мотокроссу в 2020 году. В этом контексте Игорь Додон заверил руководство Федерации мотоспорта в том, что возглавляемая им администрация окажет для этого всю необходимую помощь.