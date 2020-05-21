Под дулом пистолета: житель Фалешт заставил односельчанина навести порядок вокруг его дома

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58-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пригрозил пистолетом своему 41-летнему односельчанину. Инцидент произошёл несколько дней назад в селе Мэрэндень Фалештского района.

По данным полиции, пострадавший пришёл к своему родственнику, чтобы навести порядок в палисаднике. Подозреваемый заметил мужчину во дворе соседа и приказал ему убрать и на участке возле его дома. После того, как получил отказ, сельчанин взял пистолет и начал угрожать им, передаёт publika.md.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли пневматическое оружие, который подозреваемый хранил незаконно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф, исправительные работы на срок до 240 часов или лишение свободы.

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