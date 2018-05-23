Почувствуй разницу: пока Нэстасе несколько минут читал по бумажке, Чебан более часа отвечал на любые вопросы (ВИДЕО)

Второй раунд дебатов между кандидатом от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Иона Чебана и его контркандидатом Андреем Нэстасе прошел вновь без участия последнего, что, однако, не повлияло на их качество.

Вместо того, чтобы выйти на открытое общение с кандидатом-социалистом, горожанами и журналистами, представить доказательства обвинений, ранее выдвинутых в адрес Чебана, Нэстасе предпочел организовать в то же время пресс-конференцию на одну узкую тему – о шлагбаумах в городе. На ней Нэстасе за несколько минут прочел текст с листа и поблагодарил поддерживающие его политические партии, после чего пространно ответил на несколько вопросов одного телеканала.

Тем временем у Арки Победы, где проходили организованные Ионом Чебаном публичные дебаты, собрались более 200 человек: эксперты, гражданские активисты, журналисты и рядовые жители Кишинева. Модератором дебатов согласился выступать известный журналист Георге Гонца.

Кандидат от Партии социалистов весьма успешно ответил на множество вопросов по различным темам. Активно задавали вопросы эксперт Георге Костандаке, гражданский активист Виталий Возной, эксперт в области энергетики Сергей Тофилат, эксперт Сергей Унгуряну.

Так, Чебан заявил, что создаст коалицию только с жителями Кишинева, а не с коррумпированными партиями, что на посту генпримара не позволит проведение унионистских маршей в столице. Рассказал он и о том, как исправить “навороченное” ранее Дорином Киртоакэ и избавить город от неприятного запаха очистных сооружений.

– У нас предусмотрены некоторые финансовые ресурсы на основе контрактного кредита в 62 миллиона долларов, около 15 миллионов, – для завершения работ. Но там еще много дел, и нам нужно найти частного партнера, чтобы работы шли быстрее, – отметил Чебан.

Говоря о борьбе с незаконным строительством в Кишиневе, Чебан заявил, что намерен запретить строительство в зонах, которые не отвечают всем городским стандартам.

– Что делать с тем, что уже было построено раньше, – более сложная задача. Сотни граждан вместе с членами фракции, которую я представляю, юристы рассматривают каждый конкретный случай, обращаются в суд, идут в НАЦ, Антикоррупционную прокуратуру. Понятно, что мы не сможем снести уже построенные дома, но мы попытаемся заблокировать то, что находится на начальном этапе, – подчеркнул кандидат-социалист.

Ион Чебан выразил сожаление, что его контркандидат так и не осмелился на дебаты с ним, и понадеялся, что завтра все же Нэстасе придёт. Социалист также предложил в его отсутствие занять предназначающуюся ему трибуну любому гражданскому активисту.