Почти все лифты в жилых домах столицы представляют опасность

Многие эксплуатируются уже более 40 лет.

Согласно отчету муниципального предприятия LIFTSERVICE, более 80% лифтов в Кишиневе устарели и представляют угрозу для жителей многоэтажек. Из них 20% прослужили кишиневцам более 40 лет, а остальные 25-40 лет.

Однако, похоже, ситуация еще хуже. По словам главы LIFTSERVICE Иона Станчу, из 1000 лифтов, находящихся в распоряжении жилищно-коммунального фонда, у 99% истек срок эксплуатации. В кооперативах из 505 лифтов, 487 непригодны для использования, что равно 96%, сообщает realitatea.md.

По словам Станчу, на 2018 год в бюджете предприятия предусмотрено около девяти миллионов леев на смену лифтов. Установка, к примеру, нового лифта для 9-этажного дома стоит около 700 000 леев.

Стоит отметить, что в распоряжении муниципального предприятия LIFTSERVICE находятся 2390 лифтов.