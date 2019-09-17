Почти в тысяче школ по всей стране провели капремонт

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К началу нового учебного года в 946 начальных и средних общеобразовательных учреждениях Республики Молдова был проведен или заканчивается капитальный ремонт.

Как сообщили корреспонденту агентства moldpres.md в Министерстве просвещения, культуры и исследований, на подготовку учебных заведений в течение 2019 года местные органы власти и школьное руководство дополнительно выделили около 448 млн леев, что на 120 млн леев больше, чем в 2018 году.

Так, в основном отремонтированы здания учебных заведений, в том числе проведена их теплоизоляция (в 277 школах, что на 100 школ больше, чем в предыдущем году). Еще в 131 школьном здании отремонтированы крыши.

Ремонт электрических и тепловых сетей проведен примерно в 160 школах, в 103 школах отремонтированы столовые.

В Республике Молдова работает более 1200 начальных и средних общеобразовательных учреждений.