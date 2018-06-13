Почти полторы сотни учащихся посетили резиденцию президента (ФОТО)

Почти полторы сотни учащихся посетили резиденцию президента (ФОТО)

Около 140 учащихся гимназии из родного села Игоря Додона, Кэприяна, а также Теоретического лицея «Глория» из муниципия Кишинев посетили президентуру и государственную резиденцию в рамках Дня открытых дверей.

Дети прошли по зданию президентуры и побывали в личном кабинете главы государства. Игорь Додон рассказал им о структуре и деятельности администрации президента и о событиях, которые состоятся в ближайшее время. Ответил и на многочисленные вопросы любознательных гостей. В завершение экскурсии учащихся ждало угощение из фруктов и сладостей.

Как уже отмечалось ранее, практика Дней открытых дверей будет продолжена, при этом приоритет будет отдаваться детям.

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