Почти полторы сотни учащихся посетили резиденцию президента (ФОТО)

Около 140 учащихся гимназии из родного села Игоря Додона, Кэприяна, а также Теоретического лицея «Глория» из муниципия Кишинев посетили президентуру и государственную резиденцию в рамках Дня открытых дверей.

Дети прошли по зданию президентуры и побывали в личном кабинете главы государства. Игорь Додон рассказал им о структуре и деятельности администрации президента и о событиях, которые состоятся в ближайшее время. Ответил и на многочисленные вопросы любознательных гостей. В завершение экскурсии учащихся ждало угощение из фруктов и сладостей.

Как уже отмечалось ранее, практика Дней открытых дверей будет продолжена, при этом приоритет будет отдаваться детям.