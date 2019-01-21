Почти полсотни заключённых покинули тюремные стены за неделю

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За прошедшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 016 человек. 41 человек были освобождены, 76 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 914 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 256 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 38 задержанных, а 13 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 12 мобильных телефонов, 2 пакета с растительным содержимым зелёного цвета, 543 лея, 0,5 л алкоголя и др. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.