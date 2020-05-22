Почти половина заболевших коронавирусом жителей Молдовы выздоровела (ВИДЕО)

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Общее число подтвержденных на сегодняшнее утро случаев коронавируса в Молдове составляет 6704. Почти половина, 3369 граждан, вылечилась. Информация была представлена на пресс-конференции Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

Число активных случаев -3101. Скончались 234 человека. 266 находятся в тяжелом состоянии.

Несмотря на то, что на этой неделе число новых случаев возросло по сравнению с прошлой, ситуация с коронавирусом в Молдове по-прежнему складывается лучше, чем во многих других странах. Граждан продолжают призывать соблюдать все эпидемиологические нормы и правила.

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