Почти половина населения положительно относится к предоставленному Россией кредиту

Почти половина населения положительно относится к предоставленному Россией кредиту

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня. 

Согласно итогам, 47% опрошенных сказали, что положительно относятся к решению России предоставить Молдове кредит на 200 млн евро. 21,9% относятся к этому нейтрально. Негативно – всего 14,5%. Не знают или отказались отвечать на вопрос 16,6%.

Опрос общественного мнения “Электоральный барометр – 2020, май” проводился компанией iData с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 931 респондент. Погрешность составляет +/-3,2%.

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