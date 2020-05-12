Почти половина граждан хотят, чтобы Додон остался президентом

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47,5% граждан намерены голосовать на президентских выборах за Игоря Додона. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Лидер ПДС Майя Санду отстает почти в 2,5 раза – за нее намерены отдать свой голос всего 20% граждан, определившихся с выбором. Рейтинг Андрея Нэстасе по этому показателю в районе 8%, а Ренато Усатого – 7%.

Опрос проводился с 1 по 7 мая. В нем приняли участие 1141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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