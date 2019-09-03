Ситуация на границе: “Леушены” – самый востребованный КПП

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

8 человек нарушили режим КПП;

7 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;

7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 61 934. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 31 869. Из общего числа людей, пересекших границу, 32 145 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 734.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 12 177 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 462 пересечения,

КПП «Скуляны» – 6 133 пересечения,

КПП «Кагул» – 5 315 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 025 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 688 пересечений,

КПП «Паланка» – 3 469 пересечений,

КПП «Тудора» – 3 217 пересечений.