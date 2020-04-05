Почти 900 медработников Молдовы протестировали на коронавирус (ВИДЕО)

Почти 900 медработников Молдовы протестировали на коронавирус (ВИДЕО)

С инициативой проведения обязательного тестирования среди медицинских работников страны ранее выступил Игорь Додон. На сегодняшнем брифинге для прессы глава государства рассказал, что тесты были взяты уже у 872 врачей и ассистентов. Вирус обнаружили у 240 человек. 

Президент отметил, что в первую очередь тестируют медработников в тех местах, где есть очаг заражения. Он также уточнил, что данные действия продолжатся, а когда в Молдову прибудет большая партия тестов из Китая, их сделают всему медперсоналу, находящемуся на передовой борьбы с коронавирусом.

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