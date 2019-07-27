Почти 9 млн леев выделил кабмин пострадавшим жителям Атак

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Кабинет министров утвердил на вчерашнем заседании выделение финансовых средств из резервного фонда правительства на компенсацию оставшимся без квартир жителям города Атаки.

Так, Министерство финансов выделит местному совету г. Атаки Окницкого района финансовые средства в размере 8 823 179,3 лея, передаёт moldpres.md. Средства будут распределены следующим образом: 6 765 587 леев – компенсация пострадавшим стоимости разрушенного жилого дома и 2 057 592,3 лея – материальный ущерб, причинённый потерей материального имущества.