Почти 8 тысяч человек обратились в “скорую” за три дня. Треть из них – с простудными заболеваниями

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В период с 7 по 9 февраля в Службу неотложной медицинской помощи поступило 2 123 обращения по поводу респираторных заболеваний. Это составило 27,5% от общего числа обработанных запросов.

В общей сложности, врачи оказали неотложную медицинскую помощь 7 717 гражданам по всей стране. В указанный период у 5 человек была диагностирована гипотермия, а у 1 пациента – обморожение I степени.

В результате 16 дорожно-транспортных происшествий пострадали 18 человек. 15 пациентов были доставлены в отделения неотложной помощи медицинских учреждений. Кроме того, был зарегистрирован 1 541 запрос по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе от 18 пациентов с острым коронарным синдромом. Также помощь получили 875 человек с неврологическими заболеваниями, из которых 112 пациентов, перенёсших инсульт.