Почти 70 000 пересечений границы зарегистрировано за сутки

Почти 70 000 пересечений границы зарегистрировано за сутки

В пунктах пересечения поток лиц составил 68 669. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 36 218. По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 35 954 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 348.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 020 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 11 762 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 6 811 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 610 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 5 434 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 4 166 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 4 390 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 3 514 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Рени» – 3 110 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 241 пересечение.

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 4 человека нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

На данный момент все КПП работают в обычном режиме.

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