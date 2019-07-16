Почти 70 000 пересечений границы зарегистрировано за сутки

В пунктах пересечения поток лиц составил 68 669. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 36 218. По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 35 954 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 348.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 020 пересечений,
- КПП «Леушены» – 11 762 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 6 811 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 610 пересечений,
- КПП «Кагул» – 5 434 пересечения,
- КПП «Паланка» – 4 166 пересечений,
- КПП «Тудора» – 4 390 пересечений,
- КПП «Атаки» – 3 514 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 3 110 пересечений,
- КПП «Костешты» – 2 241 пересечение.
В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 4 человека нарушили режим КПП;
- 1 попытка незаконного провоза товаров;
- 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 1 человек, находящийся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.
На данный момент все КПП работают в обычном режиме.
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