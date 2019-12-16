Почти 7 000 заключённых содержатся в пенитенциарах страны

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 784 человека. 78 человек были освобождены, 57 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 970 участвовали в общественных работах. Четверо человек были переведены в кишинёвскую тюрьму №13 из России.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 226 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 12 задержанных, а 4 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 пакет дрожжей, 7 мобильных телефонов, 1 пакет с подозрительным содержимым и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.