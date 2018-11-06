Почти 600 домашних свиней были забиты из-за африканской чумы в Молдове

С начала текущего года в Молдове было уничтожено 578 домашних свиней и 16 диких кабанов в рамках мер по борьбе с АЧС и его распространением.

Так, по данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), с 2016 года по ноябрь 2018 года на территории республики было зарегистрировано 46 вспышек африканской чумы свиней (33 у домашних свиней и 13 у диких кабанов). Шесть вспышек АЧС у домашних свиней ещё активны.

Кроме этого, в результате проведения анализов у 19 диких кабанов было подтверждено наличие вируса. Ещё 10 мёртвых кабанов были найдены на территории страны, 3 из них не были заражены АЧС, а 7 находились в процессе разложения, что не позволило проводить анализы.

С 2016 по 2018 годы африканская чума свиней регистрировалась в 14 районах: Дондюшаны, Сорока, Единцы, Штефан-Водэ, Оргеев, Чимишлия, Кагул, Чадыр-Лунга, Тараклия, Вулканешты, Резина, Хынчешты, Анений Ной, Каушаны.

В соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в двух селах района Штефан-Водэ (Крокмаз и Паланка) в начале осени забито все поголовье – 325 свиней.