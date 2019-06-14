Почти 60 000 граждан пересекли границу страны за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;

3 человека нарушили режим КПП;

2 попытки предъявить недействительные документы;

1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;

7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 59 088. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 30 188. Из общего числа людей, пересекающих границу, 33 106 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 490.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 093 пересечения,

КПП «Леушены» – 9 509 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 333 пересечения,

КПП «Атаки» – 5 590 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 573 пересечения,

КПП «Скуляны» – 5 454 пересечения,

КПП «Паланка» – 2 506 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 161 пересечение,

КПП «Крива» – 1 815 пересечений,

КПП «Тудора» – 1 710 пересечений.