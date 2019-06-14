Почти 60 000 граждан пересекли границу страны за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
- 3 человека нарушили режим КПП;
- 2 попытки предъявить недействительные документы;
- 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;
- 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 59 088. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 30 188. Из общего числа людей, пересекающих границу, 33 106 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 490.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 093 пересечения,
- КПП «Леушены» – 9 509 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 333 пересечения,
- КПП «Атаки» – 5 590 пересечений,
- КПП «Кагул» – 5 573 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 5 454 пересечения,
- КПП «Паланка» – 2 506 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 161 пересечение,
- КПП «Крива» – 1 815 пересечений,
- КПП «Тудора» – 1 710 пересечений.
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