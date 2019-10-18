Почти 5000 полицейских будут обеспечивать безопасность в день выборов

Почти 5000 полицейских будут обеспечивать безопасность в день выборов

В воскресенье, 20 октября, в день проведения всеобщих местных выборов, 4 789 сотрудников МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность.

Как отметил заместитель начальника Главного управления общественного порядка ГИП Вячеслав Балан, около 3 860 сотрудников будут дежурить на избирательных участках, а более 280 войдут в состав оперативных групп. Правоохранительные органы будут реагировать на обращения граждан, а часть личного состава будет в резерве на случай чрезвычайных ситуаций, пишет moldpres.md.

Правоохранительные органы просят обращаться к ним в случае нарушений, а в день выборов призывают граждан не входить на избирательные участки с оружием, не повреждать избирательную документацию и не выносить из помещения бюллетени для голосования.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md