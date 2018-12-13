Почти 50 тысяч молдаван носят имя Андрей

Почти 50 тысяч молдаван носят имя Андрей
Сегодня, 13 декабря, православные верующие празднуют день Святого Андрея. По этому случаю Национальное бюро статистики представило информацию о количестве граждан, носящих это имя. 

Так, 49618 жителей Молдовы носят имя Андрей. Еще 6154 мужчин зовутся Андрианом – производным от имени Андрей.
Что касается прекрасной половины, 6423 молдаванки зовутся Андрея, а 2434 носят имя Андриана.
Данные были собраны в ходе переписи населения и жилищ, проведенной в 2014 году.
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