Почти 50 тысяч молдаван носят имя Андрей

Сегодня, 13 декабря, православные верующие празднуют день Святого Андрея. По этому случаю Национальное бюро статистики представило информацию о количестве граждан, носящих это имя.

Так, 49618 жителей Молдовы носят имя Андрей. Еще 6154 мужчин зовутся Андрианом – производным от имени Андрей.

Что касается прекрасной половины, 6423 молдаванки зовутся Андрея, а 2434 носят имя Андриана.

Данные были собраны в ходе переписи населения и жилищ, проведенной в 2014 году.