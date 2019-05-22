Почти 50 000 человек пересекли границу Молдовы за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 4 человека нарушили режим КПП;
- 4 попытки незаконного провоза товаров;
- 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.
В пунктах пересечения поток лиц составил 48 424. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 24 918. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 338 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 151.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 920 пересечений,
- КПП «Леушены» – 8 251 пересечение,
- КПП «Атаки» – 5 669 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 202 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 661 пересечение,
- КПП «Кагул» – 2 483 пересечения,
- КПП «Крива» – 2 052 пересечения,
- КПП «Костешты» – 1 776 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 536 пересечений.
Пункты пропуска паромного типа «Косэуць» и «Сорока» временно прекратили свою деятельность из-за повышения уровня воды в реке Днестр.
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