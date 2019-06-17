За неделю молдавскую границу пересекли почти 450 тысяч человек

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В период с 10 по 16 июня в пунктах пересечения границы поток лиц составил 447 728. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано по направлению въезда в Республику Молдова – 225 272.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, самыми «активными» оказались КПП на границе с Румынией. На них было зафиксировано 47% из всего количества пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 77 373 пересечения,

КПП «Леушены» – 67 400 пересечений,

КПП «Атаки» – 39 371 пересечение,

КПП «Скуляны» – 40 852 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 40 909 пересечений,

КПП «Кагул» – 35 922 пересечения,

КПП «Паланка» – 22 558 пересечений,

КПП «Тудора» – 15 786 пересечений,

КПП «Джурджулешты – Рени» – 14 884 пересечений,

КПП «Крива» – 14 398 пересечений.

Самым насыщенным днём на границе оказалась суббота, 15 июня, когда поток лиц составил 76 409, а трафик транспорта – 16 219. Из общего числа людей, которые пересекли границу, 41 420 были гражданами Молдовы. В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали 61 нарушение с участием 64 человек. Из них:

33 человека нарушили режим КПП;

8 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

17 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 попытки незаконного перевоза товаров.

Кроме этого, было получено 189 ориентировок, 5 из которых – по линии Интерпола. За указанный период 66 иностранным гражданам, а также 76 единицам транспорта было отказано во въезде в РМ.