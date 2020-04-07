Почти 400 военнослужащих ежедневно патрулируют общественные места в Кишинёве, Бельцах и Кагуле (ВИДЕО)

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Военнослужащие Национальной армии и сотрудники Национальной полиции продолжают выполнять миссию, направленную на предотвращение распространения COVID-19 и соблюдение гражданами карантинного режима. Так, за последние 3 дня более 380 военнослужащих в составе смешанных групп патрулировали общественные места, парки и зоны отдыха в Кишинёве, Бельцах и Кагуле.

Кроме этого, военнослужащие продолжают вместе с полицейскими следить за трафиком транспортных средств и людей на стационарных постах, установленных в городах Сороках и Штефан-Водэ, а также селе Карахасань, которые находятся на карантине.

По данным пресс-службы Министерства обороны, более 120 военнослужащих мотопехотной бригады «Штефан чел Маре» оказали помощь в обустройстве «Центра COVID-19» в Кишинёве. На сегодняшний день на транспортных средствах Национальной армии было перевезено более 300 медработников.

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