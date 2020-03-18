Почти 40 протоколов и штрафы на 800 тысяч леев: за несоблюдение мер по борьбе с COVID-19 строго наказывают

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С момента вступления в силу поправок в Кодекс о правонарушениях и в Уголовный кодекс о несоблюдении профилактических мер или мер по борьбе с эпидемическими заболеваниями полицией было заполнено 38 протоколов за нарушение соответствующих положений.

По данным пресс-службы полиции, 33 протокола были заполнены в связи с тем, что экономические агенты нарушили данную статью. Ещё в 5 случаях были оштрафованы физические лица, которые проигнорировали меры по борьбе с коронавирусом. Общая сумма штрафов составила 800 000 леев.

Напомним, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране с 16 марта нарушителей мер по борьбе с коронавирусом стали наказывать.