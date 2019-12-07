Почти 38 тысяч безработных состояли на учёте в третьем квартале года

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В третьем квартале этого года официальная численность безработных составила почти 38 тысяч человек. Безработица в большей степени затронула мужчин и людей в городской местности. По данным Национального бюро статистики, в стране уровень безработицы составил 4%.

Среди молодежи (15–24 года) уровень безработицы составил 11,3%, а в возрастной категории 15–29 лет этот показатель составил 8,4%. Среди неактивного населения наибольшая доля, более 45%, принадлежит категории пенсионеров. За ними следует группа лиц, осуществляющих уход за семьей (домохозяйки), немногим более 13%, и группа учащихся и студентов – 12%.

Рабочая сила Республики Молдова, которая включает в себя занятое население и безработных, составляет 947,7 тысяч человек. Значительных гендерных различий в рабочей силе не зафиксировано.

Из общего числа работников чуть более 9% имели неформальную работу. Заработную плату „в конверте” получали 9,6% работников, а их наибольший вес отмечается среди тех, кто работает в сельском хозяйстве (54,9%), строительстве (14,7%), торговле (14,1%) и промышленности (3,8%).