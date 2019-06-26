Почти 300 кустов марихуаны нашли полицейские в огороде жителя Вадул-луй-Водэ (ВИДЕО)

Почти 300 кустов марихуаны нашли полицейские в огороде жителя Вадул-луй-Водэ (ВИДЕО)

В рамках спецоперации «Мак-2019» сотрудники полиции сектора Чеканы обнаружили во дворе частного дома в Вадул-луй-Водэ 292 куста конопли. Их выращивал в своём огороде 33-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления.

Также полиция обнаружила и изъяла растительную массу зелёного цвета со специфическим запахом, а также самодельный прибор для приготовления наркотиков. Растения были выкорчеваны, изъяты и направлены на экспертизу.

В настоящее время мужчина находится под следствием по обвинению в незаконном обороте наркотических средств. В зависимости от результатов экспертизы его привлекут к ответственности.

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