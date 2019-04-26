Почти 30 тысяч сигарет с акцизами РМ изъяты на границе (ФОТО, ВИДЕО)

Почти 30 тысяч сигарет с акцизами РМ изъяты на границе (ФОТО, ВИДЕО)

Ещё две попытке незаконного вывоза сигарет из страны были предотвращены с помощью служебных собак таможенников. Так, на границе было обнаружено и изъято 29 820 сигарет различных марок с акцизами РМ.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, первая попытка вывоза контрабанды была зарегистрирована 25 апреля на КПП «Костешты», когда контроль проходил пассажирский микроавтобус, направлявшийся во Францию. Таможенники нашли в стенах автомобиля внушительную партию табачных изделий. Сигареты также были найдены в запасном колесе. Общее количество найденных и конфискованных сигарет составило 25 820. Товар, а также транспортное средство были конфискованы, а мужчина получил штраф.

Ещё 4 000 незадекларированных сигарет были обнаружены сегодня утром таможенниками Аэропорта. Контрабанда была спрятана в чемодане пассажира рейса Кишинёв-Лондон. Присутствие табачной продукции подтвердил сканер, а также служебная собака. Партия сигарет была конфискована, а нарушитель получил штраф в размере 3 250 леев.

Напомним, что в среду, 24 апреля, таможенники поста в Кагуле обнаружили в пассажирском автобусе 15 200 незадекларированных сигарет, которые должны были поступить на чёрный рынок Великобритании.

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