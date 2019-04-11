Почти 25 000 молдаван пересекли границу страны за сутки

Почти 25 000 молдаван пересекли границу страны за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 9 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 5 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 11 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 41 770 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 21 023. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 586 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 336 пересечений, среди которых 6 020 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 201 пересечение,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 689 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 624 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 4 662 пересечения,  
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 228 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 042 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 021 пересечение,
  • КПП «Костешты» – 1 346 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 291 пересечение,
  • КПП «Вулканешты» – 1 143 пересечения.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md