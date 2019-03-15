Почти 25 000 молдаван пересекли госграницу за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 6 человек нарушили режим КПП;
- 2 попытки незаконно пересечь молдо-украинскую границу;
- 2 попытки незаконного провоза товаров;
- 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 41 339 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 21 205. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 442 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 561 пересечение, среди которых 5 910 автомобилей с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 155 пересечений,
- КПП «Атаки» – 5 191 пересечение,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 086 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 042 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 384 пересечения,
- КПП «Кагул» – 2 081 пересечение,
- КПП «Паланка» – 1 765 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 631 пересечение,
- КПП «Костешты» – 1 660 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 953 пересечения.
В настоящее время все пункты пересечения границы работают в привычном режиме.
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