Почти 25 000 молдаван пересекли госграницу за сутки

Почти 25 000 молдаван пересекли госграницу за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 6 человек нарушили режим КПП;
  • 2 попытки незаконно пересечь молдо-украинскую границу;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 41 339 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 21 205. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 442 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 561 пересечение, среди которых 5 910 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 155 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 191 пересечение,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 086 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 042 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 384 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 081 пересечение,
  • КПП «Паланка» – 1 765 пересечений, 
  • КПП «Крива» – 1 631 пересечение,
  • КПП «Костешты» – 1 660 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Рени» – 953 пересечения.

В настоящее время все пункты пересечения границы работают в привычном режиме.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md