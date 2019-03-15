Почти 25 000 молдаван пересекли госграницу за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

6 человек нарушили режим КПП;

2 попытки незаконно пересечь молдо-украинскую границу;

2 попытки незаконного провоза товаров;

2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 41 339 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 21 205. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 442 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 561 пересечение, среди которых 5 910 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 155 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 191 пересечение,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 086 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 042 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 384 пересечения,

КПП «Кагул» – 2 081 пересечение,

КПП «Паланка» – 1 765 пересечений,

КПП «Крива» – 1 631 пересечение,

КПП «Костешты» – 1 660 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 953 пересечения.

В настоящее время все пункты пересечения границы работают в привычном режиме.