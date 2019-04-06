Почти 200 заявлений о преступлениях было зарегистрировано в Приднестровье за неделю

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С 29 марта по 4 апреля на территории Приднестровья зарегистрировано 198 заявлений о преступлениях. По 170 из них в течение суток установлены подозреваемые.

За отчётный период было зарегистрировано: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 грабёж, 32 кражи, 1 угон, 13 фактов незаконного оборота наркотиков, 3 преступления в сфере экономики. Сотрудниками ОВД были найдены 10 человек, объявленных в розыск. Также правоохранители задержали 3-х госдолжников, 1 неплательщика алиментов и 1 обвиняемого в совершении преступления.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за прошедшую неделю на дорогах Приднестровья произошло 4 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы. Зарегистрировано также 37 аварий, связанных только с механическими повреждениями транспортных средств.

Сотрудниками подразделений ГАИ составлено 867 административных протоколов за нарушение ПДД. Выявлены 29 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения.

За указанный период было зарегистрировано 8 пожаров. Из них в г. Тирасполь – 2, в Бендерах, Дубоссарах, Слободзейском, Рыбницком и Каменском районах – по 1. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 33 протокола.