Почти 200 человек нарушили пограничный и миграционный законы за неделю

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В период с 1 по 7 апреля в пунктах пересечения границы полицеские зарегистрировали 182 нарушения, в которых участвовали 192 человека, нарушивших закон о государственной границе и миграционный закон Республики Молдова.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

69 нарушений режима пересечения границы;

22 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

81 водитель проигнорировал правила перевозки и использования виньеток;

10 попыток незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 155 ориентировок, 6 из которых по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. Кроме этого, в течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 155 иностранному гражданину, а также 125 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 153 протокола о нарушениях с наложением штрафов на сумму 136 750 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 324 175 пересечений, из которых 164 708 на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 83 931 пересечений. Самыми загруженными стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 48% из всех пересечений. А самым загруженным днём было воскресенье, 7 марта, когда было зарегистрировано 58 060 пересечения, а трафик транспорта составил 13 748 . Из общего количества людей, которые пересекли госграницу на прошлой неделе, 34 690 – граждане Молдовы.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 54 902 пересеченя,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 44 133 пересечения,

КПП «Скуляны» – 36 145 пересечений,

КПП «Атаки» – 36 479 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 24 609 пересечений,

КПП «Кагул» – 15 316 пересечений,

КПП «Паланка» – 15 049 пересечений,

КПП «Крива» – 14 287 пересечений,

КПП «Костешты» – 12 433 пересечения,

КПП «Тудора» – 7 800 пересечений.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.