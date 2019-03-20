Почти 20 лет проведут в тюрьме трое жителей Гагаузии за серию краж

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Трое жителей района Чадыр-Лунга в возрасте от 27 до 44 лет осуждены на срок от 17 до 18 лет за совершение серии грабежей и краж в селе Баурчи. По словам прокуроров, преступные действия были совершены в 2015 году.

По предварительному сговору, осуждённые ночью проникли в дом жителя села Баурчи, жестоко избили мужчину и забрали все деньги. Таким же образом злоумышленники ограбили несколько домовладений из того же населённого пункта. Добычей воров стали 78 000 леев, два оружия и боеприпасы.

Данный приговор может быть обжалован в порядке, установленном законом.