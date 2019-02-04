Почти 150 человек получили переломы в Кишиневе на прошлой неделе

Почти 150 человек получили переломы в Кишиневе на прошлой неделе

На прошлой неделе в Больницу скорой медицинской помощи в Кишиневе с различными травмами обратились 176 человек. 19 из них были госпитализированы. 

Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии. По словам временно исполняющей обязанности главы Управления социальной помощи и здравоохранения Каролины Олару, в указанный период 76 человек получили переломы. 17 из них были госпитализированы.

В то же время в отделения травматологии в поликлиники по месту жительства обратились 204 человека, из которых у 68 были выявлены переломы.

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