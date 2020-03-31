Почти 15 тысяч пациентов обратились за скорой медицинской помощью в течение недели

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С 23 по 29 марта Служба экстренной медицинской помощи оказала помощь на догоспитальном этапе 14 791 пациенту по всей стране. Всего в медучреждения были госпитализированы 4 066 взрослых и 832 ребёнка.

За отчётный период бригады неотложной медицинской помощи оказали первую квалифицированную медпомощь 3 124 пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 33 пациентам с острым коронарным синдромом. За отчётный период было зафиксировано 1 792 случая неврологических заболеваний, среди которых 199 инсультов.

Кроме того, помощь врачей понадобилась 3 268 пациентам с заболеваниями органов дыхания (ОРВИ), среди которых 1 204 взрослых и 581 ребёнок. В связи с этим было госпитализировано 666 человек, 226 из которых – дети. У 397 пациентов был предположительно диагностирован грипп.

На прошлой неделе было зарегистрировано 52 отравления: 7 – угарным газом, 16 – лекарствами и 13 алкогольных. В травматологические отделения поступило 947 запросов. В результате 15 дорожно-транспортных происшествий пострадали 18 человек, а 15 пациентов, среди которых 2 детей, были доставлены в больницы.

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