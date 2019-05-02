Почти 15 000 единиц транспорта пересекли границу за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

12 человек нарушили режим КПП;

2 попытки предъявить поддельные документы;

1 попытка незаконного провоза товаров;

4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

4 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 63 021 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 33 256. Из общего числа людей, пересекающих границу, 32 575 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 539 пересечений, среди которых 7 769 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 12 011 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 851 пересечение,

КПП «Атаки» – 6 509 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 954 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 418 пересечений,

КПП «Паланка» – 3 504 пересечения,

КПП «Крива» – 3 532 пересечения,

КПП «Кагул» – 3 091 пересечение,

КПП «Костешты» – 2 603 пересечения.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.