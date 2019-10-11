Почти 13 000 граждан получили электронную подпись с начала года

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Электронная подпись становится всё более востребованной у граждан Молдовы. За 9 месяцев текущего года число физических лиц, получивших электронную подпись в Регистрационном центре ПУ “Центр информационных технологий в области финансов”, увеличилось по сравнению с тем же периодом 2018 года на 11,6%, превысив 12,7 тыс. человек.

По состоянию на 30 сентября 2019 года общее количество физических и юридических лиц, обладающих электронной подписью, составило более 22,8 тысяч, пишет moldpres.md.

Владельцы электронной подписи могут удалённо подписывать документы, отчёты и заявления, экономя тем самым время и деньги. Регистрационный центр выдает заявителям сертификат открытого ключа и устройство для генерирования электронной подписи по запросу, заключая с ними контракт на предоставление сертификационных услуг в области электронной подписи сроком на один год. Сертификат открытого ключа, по соображениям безопасности, возобновляется ежегодно.