Почти 1 350 выпускников получат “десятки” автоматом за экзамен по иностранному языку

0

Министр образования Игорь Шаров подписал приказ, согласно которому учащиеся, прошедшие тестирование международного уровня, получат отметку “10” автоматом по иностранному языку.

Речь идет о 1 349 учениках. Стоит отметить, что в прошлом году высшую отметку автоматически получили 1 008 учащихся, в 2018 – 785, в 2017 – 637.

– Число студентов с выдающейся успеваемостью на международном уровне растёт. Это свидетельствует как о повышенном интересе к знанию иностранных языков, так и о высокой оценке, которую дают зарубежные специалисты, – говорится в сообщении Минобразования.

Согласно данным министерства, 1 135 учащихся получат автоматом “десятки” по английскому языку, 122 – по французскому, 42 – по немецкому, 34 – по итальянскому и 16 – по испанскому.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.