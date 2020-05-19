Почти 1 350 выпускников получат “десятки” автоматом за экзамен по иностранному языку

Почти 1 350 выпускников получат “десятки” автоматом за экзамен по иностранному языку

Министр образования Игорь Шаров подписал приказ, согласно которому учащиеся, прошедшие тестирование международного уровня, получат отметку “10” автоматом по иностранному языку. 

Речь идет о 1 349 учениках. Стоит отметить, что в прошлом году высшую отметку автоматически получили 1 008 учащихся, в 2018 – 785,  в 2017 – 637.

–  Число студентов с выдающейся успеваемостью на международном уровне растёт. Это свидетельствует как о повышенном интересе к знанию иностранных языков, так и о высокой оценке, которую дают зарубежные специалисты, – говорится в сообщении Минобразования.

Согласно данным министерства, 1 135 учащихся получат автоматом “десятки” по английскому языку, 122 – по французскому, 42 – по немецкому, 34 – по итальянскому и 16 – по испанскому.

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