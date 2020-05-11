Почти 1 000 рекомендаций по соблюдению ограничений в период пандемии выписали полицейские за выходные (ФОТО)

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В выходные дни, 9 и 10 мая, сотрудники Национального инспектората общественной безопасности следили за соблюдением гражданами правил во время пандемии COVID-19. Таким образом, правоохранители выписали 945 рекомендаций относительно соблюдения ограничений, введённых Комиссией по чрезвычайным ситуациям РМ.

По данным пресс-службы ведомства, за отчётный период полицейскими было проверено более 2 500 экономических агентов и АЗС, а также более 1 000 зон отдыха, расположенных на свежем воздухе.

Кроме того, за отчётный период правоохраниетли проверяли способ проведения богослужений в храмах страны. Таким образом, было зарегистрировано следующее:

в 1 588 храмах богослужения не проводились, они были закрыты;

в 675 храмах богослужения проводились только с участием церковнослужителей;

в 507 храмах богослужения проводились на свежем воздухе с участием не более 100 человек и с соблюдением дистанции и всех мер защиты.

Было также задокументировано одно нарушение мер борьбы с коронавирусом. В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении.

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