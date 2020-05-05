Почтальоны продолжают разносить пенсии по домам

Сотрудники ГП “Почта Молдовы” продолжают приносить пенсии и социальные выплаты пожилым людям на дом.
Все сотрудники почты, разносящие пенсии, проинформированы о правилах защиты и оснащены всем необходимым для минимизации риска заражения COVID-19. В некоторых случаях почтальонов сопровождают сотрудники полиции.
В этом месяце пенсии будут доставлять на дом до 18 мая. Пенсионеров просят оставаться дома, не покидать жилище без особой надобности и не посещать почтовые отделения во время чрезвычайного положения.
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Пенсии по домам для пенсионеров-это конечно хорошо.Но почему почтальоны без масок?Они подвергают опасности жизнь стариков.Если на свою плевать, то почему плюют на стариков?Получить пенсию на почте безопасней.Там дистанция, запускают по одному.Есть защитное стекло.А тут впритык и без масок.Дорогие старики.оставайтесь дома и не подвергайте свое здоровье опасности.Так пели по ТВ, а на деле почтальоны разносят пенсии без защитных масок.Это Молдова.