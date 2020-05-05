Почтальоны продолжают разносить пенсии по домам

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Сотрудники ГП “Почта Молдовы” продолжают приносить пенсии и социальные выплаты пожилым людям на дом.

Все сотрудники почты, разносящие пенсии, проинформированы о правилах защиты и оснащены всем необходимым для минимизации риска заражения COVID-19. В некоторых случаях почтальонов сопровождают сотрудники полиции.

В этом месяце пенсии будут доставлять на дом до 18 мая. Пенсионеров просят оставаться дома, не покидать жилище без особой надобности и не посещать почтовые отделения во время чрезвычайного положения.

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