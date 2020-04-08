”Почта Молдовы” возобновила распространение газет и журналов

”Почта Молдовы” возобновила распространение газет и журналов
С 8 апреля Центр прессы ГП “Почта Молдовы” возобновил распространение газет и журналов. Печатные периодические издания будут снова доступны – как путём доставки абонентам, так и продажи в розницу.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Как отмечается в пресс-релизе, “услуга возобновляется с учетом того, что на сегодняшний день ГП “Почта Молдовы” сумело достичь одну из основных своих целей, а именно – вовремя доставить пенсии и другие социальные выплаты на дом”.
В то же время, учитывая чрезвычайное положение, установленное на всей территории страны в связи с коронавирусом, вероятность отклонений от установленных сроков распространения периодических изданий сохраняется.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md