”Почта Молдовы” возобновила распространение газет и журналов

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С 8 апреля Центр прессы ГП “Почта Молдовы” возобновил распространение газет и журналов. Печатные периодические издания будут снова доступны – как путём доставки абонентам, так и продажи в розницу.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Как отмечается в пресс-релизе, “услуга возобновляется с учетом того, что на сегодняшний день ГП “Почта Молдовы” сумело достичь одну из основных своих целей, а именно – вовремя доставить пенсии и другие социальные выплаты на дом”.

В то же время, учитывая чрезвычайное положение, установленное на всей территории страны в связи с коронавирусом, вероятность отклонений от установленных сроков распространения периодических изданий сохраняется.

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