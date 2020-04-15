“Почта Молдовы” возобновила международные почтовые отправления

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Об этом сообщается на странице ГП “Почта Молдовы” в Facebook. Отправка и получение всех видов посылок теперь возможна наземным путём по следующим направлениям: Австрия, Беларусь, Болгария, Греция, Македония, Польша, Румыния, Россия, Украина и Венгрия.

Таким образом, с указанными странами возобновились почтовые операции, связанные с корреспонденцией, небольшими пакетами, посылками и EMS. Список доступных направлений будет расширяться.

Также сообщается, что сроки доставки посланий в страны назначения могут варьироваться. В некоторых случаях подтверждения доставки могут быть недоступны. Это касается государств, которые прекратили почтовую деятельность или установили режим ЧП.

Тарифы на международные отправления остались неизменными. Подробности можно узнать на сайте компании: www.posta.md.

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