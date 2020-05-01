«Почта Молдовы» продолжает принимать международные отправления

«Почта Молдовы» продолжает принимать международные отправления

«Почта Молдовы» в партнёрстве с «Почтой Румынии» и «Укрпочтой» продолжает принимать международные почтовые отправления. Накануне в Молдову были доставлены письма и посылки из: Румынии, Украины, Китая, России, США, Германии и ряда других стран.

Общий вес принятых отправлений составляет 2,500 кг. В ближайшее время полученные посылки и письма распределят по почтовым отделениям.

Получить и отправить послание можно наземным путём по следующим направлениям: Румыния, Украина, Австрия, Беларусь, Болгария, Греция, Македония, Польша, Россия и Венгрия.

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