«Почта Молдовы» принимает меры безопасности при обработке посылок из Китая

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Руководство ГП «Почта Молдовы» рассказало, какие предпринимаются дополнительные меры гигиены и защиты персонала, занимающегося обработкой посылок из Китая, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса.

Так, по данным ведомства, сотрудники, которые занимаются обработкой посылок из Китая будут работать в одноразовых перчатках и масках. Кроме того, были установлены кварцевые лампы для дезинфекции помещений, в которых обрабатываются посылки, передает zdg.md.

«Почта Молдовы» обратилась к Национальному агентству общественного здоровья для получения других рекомендаций по осуществлению мер по обеспечению безопасности и предотвращению распространения коронавируса.

– Клиенты торговой площадки AliExpress боятся, что почтовый канал может стать источником передачи нового коронавируса. В этом контексте Всемирный почтовый союз направил всем государствам-членам письмо, в котором сообщалось, что почтовый оператор в Китае информирует страны-члены ВПС о необходимости предотвращения передачи и распространения нового коронавируса. Китайская почтовая администрация получила от правительства Китая инструкции, в которых говорится о необходимости дезинфекции всех почтовых отправлений из провинции Ухань, отправляющихся в центр в обработки. Предпринятые шаги могут привести к задержке почтовых отправлений, – передает «Почта Молдовы».